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Попугаи освоили видеозвонки и начали общаться между собой

16:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Попугаи освоили видеозвонки и начали общаться между собой
16:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Великобритания\n#ученые\n#биология\n#эксперимент\n#птицы
Фото: pxhere.com
50
0

Пернатым очень понравилось видеть на экране себе подобных.

Эдинбург. Великобритания. Созваниваться друг с дружкой по видеосвязи оказались способны попугаи. Птицы освоили новейшую технологию благодаря эксперименту, проведенному группой ученых из Шотландии и США, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Известно, что без общения с себе подобными попугаи нередко впадают в депрессию. Они качаются взад-вперед, выщипывают у себя перья и подают иные сигналы о неблагополучии. Чтобы развлечь страдающих от одиночества птиц, биологи установили в их клетках планшеты, приводимые в действие звонком колокольчика. После включения на экране появлялись изображения других попугаев, с которыми можно было начать общаться, прикоснувшись к тому или иному фото клювом.

Всего в эксперименте участвовали 18 птиц. Выйдя на связь с другим попугаем, пернатые воспроизводили различные звуки, нередко совместно. Также они копировали поведение своих «собеседников», совершая аналогичные движения. Отмечались случаи, когда попугаи демонстрировали соплеменникам различные предметы, имеющиеся в клетке.

По мнению организаторов исследования, видеосвязь с другими птицами может стать неплохим способом улучшить качество жизни попугаев, содержащихся в клетках поодиночке.

16:56, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Великобритания\n#ученые\n#биология\n#эксперимент\n#птицы