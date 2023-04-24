Попугаи освоили видеозвонки и начали общаться между собой

Эдинбург. Великобритания. Созваниваться друг с дружкой по видеосвязи оказались способны попугаи. Птицы освоили новейшую технологию благодаря эксперименту, проведенному группой ученых из Шотландии и США, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Известно, что без общения с себе подобными попугаи нередко впадают в депрессию. Они качаются взад-вперед, выщипывают у себя перья и подают иные сигналы о неблагополучии. Чтобы развлечь страдающих от одиночества птиц, биологи установили в их клетках планшеты, приводимые в действие звонком колокольчика. После включения на экране появлялись изображения других попугаев, с которыми можно было начать общаться, прикоснувшись к тому или иному фото клювом.

Всего в эксперименте участвовали 18 птиц. Выйдя на связь с другим попугаем, пернатые воспроизводили различные звуки, нередко совместно. Также они копировали поведение своих «собеседников», совершая аналогичные движения. Отмечались случаи, когда попугаи демонстрировали соплеменникам различные предметы, имеющиеся в клетке.

По мнению организаторов исследования, видеосвязь с другими птицами может стать неплохим способом улучшить качество жизни попугаев, содержащихся в клетках поодиночке.