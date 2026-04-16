Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Удмуртии начали проверку мест обитания перелётных птиц из-за угрозы «птичьего гриппа»

11:44, 16 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водоёмы\n#птицы\n#птичий грипп
Источник фото: Главное управление ветеринарии региона
30
0

Граждан просят не трогать найденные трупы птиц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал мониторинг мест обитания дикой водоплавающей и перелётной птицы. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона.

Рейды проводят специалисты госветслужбы совместно с Минприроды Удмуртии и Россельхознадзором. Работа ведётся, чтобы не допустить распространения «птичьего гриппа». Особое внимание уделяют водоёмам, где сейчас скапливаются возвращающиеся с зимовки пернатые.

При обнаружении павшей птицы специалисты отберут пробы для лабораторного исследования, чтобы вовремя выявить возможный вирус. Жителей просят не трогать мёртвых птиц и сообщать о находках в районные ветстанции.

Напомним, ранее в республике началась вакцинация домашней птицы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

30
0
