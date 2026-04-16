Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал мониторинг мест обитания дикой водоплавающей и перелётной птицы. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона.

Рейды проводят специалисты госветслужбы совместно с Минприроды Удмуртии и Россельхознадзором. Работа ведётся, чтобы не допустить распространения «птичьего гриппа». Особое внимание уделяют водоёмам, где сейчас скапливаются возвращающиеся с зимовки пернатые.

При обнаружении павшей птицы специалисты отберут пробы для лабораторного исследования, чтобы вовремя выявить возможный вирус. Жителей просят не трогать мёртвых птиц и сообщать о находках в районные ветстанции.

Напомним, ранее в республике началась вакцинация домашней птицы.