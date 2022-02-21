В Казахстане за бездействие во время беспорядков задержали экс-главу Минобороны

Нур-Султан. Казахстан. Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова поместили в следственный изолятор. Бывшего главу ведомства заподозрили в бездействии во время событий января 2022 года, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в Генпрокуратуре республики, Бектанова задержали 20 февраля. Кроме этого, подробностей в ведомстве почти не сообщили, ссылаясь на интересы следствия.

Мурат Бектанов был назначен министром обороны Казахстана в августе 2021 года. Во время массовых протестов в начале января 2021 года военные не обеспечили охрану стратегически важных объектов управления и экономики, сообщают казахские СМИ. Для этих целей, напомним, пришлось привлечь силы стран ОДКБ.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал вооруженные силы своей страны за невыполнение обязанностей во время трагических событий, а министра обороны – за отсутствие командирских качеств. 19 января Бектанова освободили от должности.

Жертвами беспорядков, вспыхнувших в Казахстане после новогодних праздников, стали по официальным данным больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников силовых структур.