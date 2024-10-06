Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Казахстане идёт референдум по строительству первой АЭС в стране

15:07, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Казахстане идёт референдум по строительству первой АЭС в стране
15:07, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Казахстан\n#референдум\n#АЭС
Фото: ИА «Сусанин»
54
0

Свой голос уже отдали 51,77% избирателей. 

Казахстан. В Казахстане начался референдум по строительству в стране атомной электростанции, голосование признано состоявшимся. Об этом сообщают «Известия».

В референдуме приняли участие 51,77% избирателей, включенных в списки. В Астане проголосовали 45,19% жителей, в Алма-Ате — более 16,91%, в Шымкенте — более 64%. Голосование признано состоявшимся.

Общереспубликанский референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС, которую хотят возвести на побережье озера Балхаш к 2035 году, стартовал ранее в воскресенье. Голосование продлится с 07:00 до 20:00.

15:07, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Казахстан\n#референдум\n#АЭС