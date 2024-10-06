В Казахстане идёт референдум по строительству первой АЭС в стране

Казахстан. В Казахстане начался референдум по строительству в стране атомной электростанции, голосование признано состоявшимся. Об этом сообщают «Известия».

В референдуме приняли участие 51,77% избирателей, включенных в списки. В Астане проголосовали 45,19% жителей, в Алма-Ате — более 16,91%, в Шымкенте — более 64%. Голосование признано состоявшимся.

Общереспубликанский референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС, которую хотят возвести на побережье озера Балхаш к 2035 году, стартовал ранее в воскресенье. Голосование продлится с 07:00 до 20:00.