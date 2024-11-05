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Короленковский университет создал новый Центр открытого образования в Казахстане

14:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Короленковский университет создал новый Центр открытого образования в Казахстане
14:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Глазов\n#Казахстан\n#ГИПУ имени Короленко
Источник фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
31
0

Площадкой стал университет в Шымкенте.

Глазов. Удмуртия. В Казахстане открылся новый Центр открытого образования Короленковского университета. Об этом в соцсетях рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

Она отметила, что проект Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко реализуется при поддержке фонда «Моя история». Площадкой стал «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова» в городе Шымкент.

«Методисты Короленковского университета подготовили программу "Практический курс русского языка" в соответствии с потребностями вуза-партнёра, что позволит студентам погрузиться в предмет и углубить свои знания по русскому языку и культуре нашей страны. Образовательные курсы проводятся для всех желающих независимо от возраста и учитывают уровень подготовки слушателей. Ведущим преподавателем курсов в новом Центре станет Ольга Петровна Никифорова, доцент кафедры иностранных языков и удмуртской филологии», — рассказала ректор ГИПУ.

14:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Глазов\n#Казахстан\n#ГИПУ имени Короленко