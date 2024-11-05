Короленковский университет создал новый Центр открытого образования в Казахстане

Глазов. Удмуртия. В Казахстане открылся новый Центр открытого образования Короленковского университета. Об этом в соцсетях рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

Она отметила, что проект Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко реализуется при поддержке фонда «Моя история». Площадкой стал «Южно-Казахстанский педагогический университет имени Узбекали Жанибекова» в городе Шымкент.

«Методисты Короленковского университета подготовили программу "Практический курс русского языка" в соответствии с потребностями вуза-партнёра, что позволит студентам погрузиться в предмет и углубить свои знания по русскому языку и культуре нашей страны. Образовательные курсы проводятся для всех желающих независимо от возраста и учитывают уровень подготовки слушателей. Ведущим преподавателем курсов в новом Центре станет Ольга Петровна Никифорова, доцент кафедры иностранных языков и удмуртской филологии», — рассказала ректор ГИПУ.