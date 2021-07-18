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Бритни Спирс заявила об отказе от выступлений из-за чрезмерной опеки со стороны отца

12:17, 18 июля, 2021
Андрей Поносов
Бритни Спирс заявила об отказе от выступлений из-за чрезмерной опеки со стороны отца
12:17, 18 июля, 2021
Андрей Поносов
247
0
#США\n#опекунство\n#музыка\n#звезды\n#суд\n#инстаграм\n#поклонники\n#психиатрия\n#лечение
Фото: vk.com/britneyspearsclub
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0

Американская поп-звезда снова пожаловалась на родительский контроль.

Лос-Анджелес. США. Бритни Спирс снова пожаловалась на родительский контроль. Американская поп-звезда заявила об отказе от выступлений из-за чрезмерной опеки со стороны отца. Как пишет издание «Газета.ru», певица сообщила это своим поклонникам в Instagram.

Спирс рассказала, что 13-летнее опекунство родителя «убило ее мечты». «Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет заниматься тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю», - написала певица.

В конце июня по видеосвязи артистка обратилась к Верховному суду округа Лос-Анджелес. Она просила судей прекратить в отношении нее многолетнюю принудительную опеку со стороны отца, Джеймса Спирса. 39-летняя Бритни, по ее словам, постоянно подвергалась психиатрическим осмотрам и лечению, а также наказаниям от родителя, если она отказывалась выполнять его требования. Отцовский контроль травмировал артистку, и она ощущала себя «порабощенной».

На заседании суда Спирс пожаловалась на то, что не могла реализовать свои желания. Например, взять паузу в работе, завести мужа или снова стать матерью. Все решения за нее принимал Джеймс.

12:17, 18 июля, 2021
Андрей Поносов
247
0
#США\n#опекунство\n#музыка\n#звезды\n#суд\n#инстаграм\n#поклонники\n#психиатрия\n#лечение