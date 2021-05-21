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Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии

10:09, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии
10:09, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#разрушения\n#примирение
Фото: vk.com/rt_russian
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За время противостояния погибли больше 200 жителей сектора Газа, без жилья остались около 50 тысяч.

Тель-Авив. Израиль. Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта согласились на перемирие. Оно начало действовать с 2:00 МСК 21 мая, пишет «Российская газета».

Конфликт между палестинцами и израильтянами произошел из-за выселения нескольких арабских семей из своих домов в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме по решению суда. Во время столкновений с полицией у мечети аль-Акса пострадали сотни человек.

10 мая движение ХАМАС начало массированные ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. В ответ Тель-Авив приступил к ответным ударам. Противостояние едва не привело к наземной операции, план которой подготовили израильские военные.

В результате обстрелов в секторе Газа погибло 232 палестинца, включая большое количество детей, около 2 тыс. человек пострадали, порядка 50 тыс. жителей остались без крова. В Израиле было убито не менее 12 граждан.

Министерство здравоохранения Палестины выступило с обращением к странам мира о срочной помощи больницам сектора Газа на общую сумму 46,6 млн долларов США. Кроме того, не менее 350 млн долларов требуется на восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры. В палестинском анклаве полностью снесено около 1,8 тысячи домов, повреждены 16,8 тысячи зданий.

10:09, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
183
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#разрушения\n#примирение