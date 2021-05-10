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Около 200 палестинцев пострадали в столкновениях на Храмовой горе Иерусалима

14:35, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
Около 200 палестинцев пострадали в столкновениях на Храмовой горе Иерусалима
14:35, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Иерусалим\n#Израиль\n#беспорядки
Фото: pixabay.com
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Беспорядки начались ещё 13 апреля.

Иерусалим. Израиль. Около 200 палестинцев, в том числе сотрудники Красного Полумесяца, пострадали в столкновениях с израильской полицией. Об этом пишут «Известия».

Беспорядки произошли утром 10 мая у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Госпитализация потребовалась 153 людям. Полиция Израиля сообщила о девяти раненых.

Столкновения между палестинцами и сотрудниками правопорядка идут с 13 апреля, с наступлением Рамадана, который продлится 30 дней. Согласно данным Красного Полумесяца, в беспорядках пострадали более 300 человек.

14:35, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
90
0
#Иерусалим\n#Израиль\n#беспорядки