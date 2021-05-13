Израиль начал готовить наземную операцию в секторе Газа

Ранее палестинские боевики выпустили по территории еврейского государства больше тысячи ракет.

Тель-Авив. Израиль. В израильской армии заканчивают разработку плана наземной операции в секторе Газа. К концу дня 13 мая он будет представлен руководству страны и высшему военному командованию, пишет РБК со ссылкой на Times of Israel.

Как рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Хидаи Зильберман, на границе с сектором Газа уже сосредоточены крупные силы. За последние дни туда подтянуты дополнительные войска, в том числе десантные, пехотная и бронетанковая бригады. Однако приказа о начале операции пока не поступало.

Конфликт между палестинцами и Израилем обострился до военного противостояния после того, как в апреле арабское население начало протестовать против выселения из своих домов в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. Беспорядки особенно активизировались в мае, при столкновениях с полицией пострадали сотни человек.

10 мая боевики организации ХАМАС из сектора Газа начали обстрелы Тель-Авива и ряда других городов Израиля. За первые двое суток было выпущено более тысячи ракет, к 13 мая их число превысило 1600. В результате погибли не менее 5 человек.

Израильские военные в ответ начали операцию «Страж стен», поразив около 600 целей на палестинской территории. По данным Минздрава Палестины, от обстрелов со стороны Израиля погибли 67 мирных граждан, в том числе 16 детей. Пострадали около 300 человек.