Минсельхоз США «торговал» со страной из комиксов

Государство Ваканда якобы заключило со Штатами соглашение, сообщалось на сайте ведомства.

Вашингтон. США. В опубликованном на сайте Минсельхоза США списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, нашли придуманную державу. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на NBC News.

Среди реально существующих государств, имеющих экономические отношения с США, ведомство указало Ваканду из комиксов Marvel.

Информацию о загадочном торговом партнере США удалили с сайта после того, как данную историю начали активно обсуждать в соцсетях. При этом в аграрном ведомстве оправдались тем, что вымышленную страну включили в список для того, чтобы протестировать работу портала.

Согласно комиксам Marvel, страна Ваканда находится в Африке, ее темнокожие жители добывают придуманный металл вибраниум, обладают высокими технологиями и поклоняются Черной Пантере.