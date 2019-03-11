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В Гималаях пес покорил горный пик вместе с альпинистами

14:18, 11 марта, 2019
Анна Торхова
14:18, 11 марта, 2019
Анна Торхова
69
0
#собаки\n#горы\n#альпинизм
Фото: pixabay.com
69
0

До этого случая собакам не удавалось забираться на подобную высоту.

Гималаи. В Гималаях пес вместе с альпинистами покорил пик Барунтсе. Как пишет Life, ранее собаки не взбирались на подобную высоту.

Один из альпинистов заметил собаку на обратном пути от пика Мера. Пес решил последовать за людьми. Со страховкой собака проходила самые сложные места. В итоге животное оказалось на высоте 7129 метров.

Всего экспедиция заняла 3 недели.

В результате собака осталась у одного из альпинистов. Её назвали в честь покоренного пика – Бару.

14:18, 11 марта, 2019
Анна Торхова
69
0
#собаки\n#горы\n#альпинизм

 

 

 


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