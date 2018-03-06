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У американской актрисы Френсис МакДорманд во время вечеринки украли «Оскар»

09:02, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
09:02, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
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#шоу-бизнес\n#награды\n#кино\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости\n#премия Оскар.
Фото: vk.com/academyawards
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Вор утверждал, что статуэтка принадлежит ему, и предлагал с ним сфотографироваться.

Лос-Анджелес. США. У американской актрисы Френсис МакДорманд во время вечеринки украли «Оскар». Как пишет Интерфакс, инцидент произошел во время традиционного для кинопремии Бала губернаторов.  

«Оскар» у звезды фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» похитил один из гостей вечеринки - 47-летний Терри Брайант. Завладев заветной статуэткой, вор начал утверждать, что она принадлежит ему, и предлагал другим гостям вечера с ним сфотографироваться.  

Однако происходящее увидел один из фотографов, работавших на Бале губернаторов. Он заметил, что «Оскар» в руках Брайанта был вручен несколькими часами ранее знаменитой актрисе и забрал у «похитителя» награду.  

В свою очередь сама Френсис МакДорманд, обнаружив пропажу, сильно расстроилась. Но после того как ей вернули статуэтку, просила охранников вечеринки отпустить вора. Несмотря на это, Терри Брайанта передали сотрудникам полиции, которые возбудили против него дело.  

«После недолгого расставания Фрэнсис и ее «Оскар» счастливо воссоединились и отпраздновали это двойным чизбургером», - рассказал журналистам представитель знаменитости.  

Напомним, накануне американская киноакадемия вручила Френсис МакДорманд «Оскар» за исполнение главной женской роли в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». При этом фильмом года, по их мнению, стала «Форма воды» Гильермо дель Торо.

09:02, 06 марта, 2018
Александра Бобрович
331
0
#шоу-бизнес\n#награды\n#кино\n#Оскар\n#актеры\n#знаменитости\n#премия Оскар.

 

 

 

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