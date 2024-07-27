У берегов Испании косатки пустили ко дну британскую яхту

Барбате. Испания. Шедшую под британским флагом яхту Bonhomme William потопили в Гибралтарском проливе косатки. На борту находились три человека, их спасли, пишет Лента.ру со ссылкой на издание The Olive Press.

Китообразные напали на судно 24 июля. Экипаж по рации рассказал спасателям в испанском городе Тарифа, что несколько косаток протаранили судно, оно потеряло управление. На помощь терпящим бедствие выдвинулся корабль Salvamar Enif. Пока он шел к яхте, косатки продолжили атаковать Bonhomme William, из-за пробоин началась течь. Судно наполовину ушло в воду, но, к счастью, к тому времени подоспела подмога. Людей благополучно доставили в испанский город Барбате.

Как уже сообщалось, интерес к судам косатки начали проявлять с 2020 года. Их атакам подверглись уже около 700 яхт и шхун у берегов Пиренейского полуострова и Марокко. Некоторые из них даже затонули, но морякам во всех случаях удалось спастись. В качестве средства отпугивания агрессивных косаток ученые предложили трансляции тяжелой рок-музыки.

Недавно биологи предположили, что косатки начали нападать на суда от скуки, поскольку добыча пропитания не отнимает у них много времени.