Трое болельщиков получили ножевые ранения во время трансляции Евро-2024 в Германии

Штутгарт. Германия. Агрессивный мужчина с ножом напал на болельщиков в фан-зоне в немецком Штутгарте, где транслировались матчи чемпионата Европы по футболу. Трое фанатов получили ранения, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Stern.

Ссора, перешедшая в поножовшину, произошла на площади Шлоссплац, где показывали матч между Чехией и Турцией. Из троих пострадавших двое ранены тяжело, всех их увезли в больницу. 25-летний нападавший задержан.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Сборную России не допустили к борьбе за выход в финал турнира.