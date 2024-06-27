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Трое болельщиков получили ножевые ранения во время трансляции Евро-2024 в Германии

14:56, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Трое болельщиков получили ножевые ранения во время трансляции Евро-2024 в Германии
14:56, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Германия\n#спорт\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#фанаты\n#болельщики\n#драка\n#поножовщина
Фото: pxhere.com
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Нападение произошло в фан-зоне в Штутгарте.

Штутгарт. Германия. Агрессивный мужчина с ножом напал на болельщиков в фан-зоне в немецком Штутгарте, где транслировались матчи чемпионата Европы по футболу. Трое фанатов получили ранения, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Stern.

Ссора, перешедшая в поножовшину, произошла на площади Шлоссплац, где показывали матч между Чехией и Турцией. Из троих пострадавших двое ранены тяжело, всех их увезли в больницу. 25-летний нападавший задержан. 

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Сборную России не допустили к борьбе за выход в финал турнира.

14:56, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
5
0
#Германия\n#спорт\n#футбол\n#Чемпионат Европы по футболу\n#фанаты\n#болельщики\n#драка\n#поножовщина