Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

При пожаре на борту судна у берегов Филиппин погибли больше 30 пассажиров

16:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При пожаре на борту судна у берегов Филиппин погибли больше 30 пассажиров
16:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Филиппины\n#море\n#корабли\n#пожар\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
24
0

18 человек сгорели или задохнулись в дыму, остальные утонули, спасаясь от огня.

Исабела. Филиппины. Пожар на борту парома Lady Mary Joy-3 возле Филиппин привел к гибели как минимум 31 пассажира. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на австралийское агентство AAP.

Судно следовало из порта Замбоанга на юге Филиппин в город Джоло провинции Сулу. Неподалеку от побережья провинции Басилан на борту вспыхнул пожар. Как рассказал губернатор региона Джим Хатанам, всего паром перевозил около 250 человек. В результате пожара от судна остался лишь обгорелый корпус, который был отбуксирован к берегу. В помещениях нашли тела 18 человек. Еще 23 пассажира утонули в море, пытаясь спастись от огня. С травмами и ожогами в больницы доставлены 23 человека.

Поначалу сообщалось о 12 жертвах трагедии.

16:18, 30 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Филиппины\n#море\n#корабли\n#пожар\n#гибель людей