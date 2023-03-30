При пожаре на борту судна у берегов Филиппин погибли больше 30 пассажиров

Исабела. Филиппины. Пожар на борту парома Lady Mary Joy-3 возле Филиппин привел к гибели как минимум 31 пассажира. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на австралийское агентство AAP.

Судно следовало из порта Замбоанга на юге Филиппин в город Джоло провинции Сулу. Неподалеку от побережья провинции Басилан на борту вспыхнул пожар. Как рассказал губернатор региона Джим Хатанам, всего паром перевозил около 250 человек. В результате пожара от судна остался лишь обгорелый корпус, который был отбуксирован к берегу. В помещениях нашли тела 18 человек. Еще 23 пассажира утонули в море, пытаясь спастись от огня. С травмами и ожогами в больницы доставлены 23 человека.

Поначалу сообщалось о 12 жертвах трагедии.