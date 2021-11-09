В Великобритании двое суток извлекали из пещеры покалечившегося спелеолога

Мужчина упал при спуске в подземелье.

Брекон-Биконс. Великобритания. 54 часа на глубине 300 метров под землей провел британский спелеолог, провалившийся в пещеру. Спасательная операция проводилась в природном парке Брекон-Биконс на юге Уэльса, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Мужчина намеревался исследовать пещеру Ogof Ffynnon Ddu, которая считается одной из самых протяженных в Великобритании. Во время спуска он оступился, упал с большой высоты и получил несколько переломов.

Из-за сложных погодных условий спасательная операция заняла порядка 2 суток. В работах по подъему пострадавшего на поверхность участвовали десятки человек. Кстати, среди них были специалисты, выводившие детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году.

Медики оценили травмы спасенного спелеолога как неопасные для жизни.

Напомним, недавно в Бразилии во время учений под обвалившимся сводом пещеры погибли 9 спасателей.