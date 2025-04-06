Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

В Воткинске спасатели помогли подростку, застрявшему в топком берегу пруда

17:51, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске спасатели помогли подростку, застрявшему в топком берегу пруда
17:51, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели
Источник фото: ПСС УР
72
0

О случившемся в экстренные службы сообщила прохожая.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели пришли на помощь подростку, застрявшему в топком берегу пруда. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Группа из восьми молодых людей каталась на велосипедах без сопровождения взрослых. Один из них решил пройти по прибрежной зоне и завяз в грязи. Друзья не смогли помочь ему самостоятельно. Ситуацию заметила случайная прохожая, которая оперативно сообщила о происшествии в службу 112. К месту вызова незамедлительно выдвинулась дежурная смена Воткинского отряда спасателей на аэролодке «Ижора».

Подростка вызволили из грязевой западни и передали его медикам для осмотра. Его жизни и здоровью юноши ничего не угрожает. 

Напомним, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или увидели попавшего в беду человека, необходимо обратиться за помощью по телефонам — 01, 112 с мобильных, 072, 998-072 с мобильных.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:51, 06 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спасатели