Воткинск. Удмуртия. В Воткинске спасатели пришли на помощь подростку, застрявшему в топком берегу пруда. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Группа из восьми молодых людей каталась на велосипедах без сопровождения взрослых. Один из них решил пройти по прибрежной зоне и завяз в грязи. Друзья не смогли помочь ему самостоятельно. Ситуацию заметила случайная прохожая, которая оперативно сообщила о происшествии в службу 112. К месту вызова незамедлительно выдвинулась дежурная смена Воткинского отряда спасателей на аэролодке «Ижора».

Подростка вызволили из грязевой западни и передали его медикам для осмотра. Его жизни и здоровью юноши ничего не угрожает.

Напомним, если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или увидели попавшего в беду человека, необходимо обратиться за помощью по телефонам — 01, 112 с мобильных, 072, 998-072 с мобильных.