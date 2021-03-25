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Американский истребитель F-35B повредил из пушки сам себя

17:34, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
Американский истребитель F-35B повредил из пушки сам себя
17:34, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
221
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#авиация\n#США\n#происшествие\n#военные\n#взрыв\n#самолет
Фото: pixabay.com
221
0

Пострадал фюзеляж самолета.

Финикс. США. Взрыв артиллерийского снаряда в пушке допустил во время полета пилот истребителя короткого взлета и посадки F-35B морской пехоты США. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на портал The Drive, инцидент произошел в Аризоне.

25-миллиметровый снаряд повредил нижнюю часть фюзеляжа самолета. Пилот уцелел и даже сумел посадить истребитель.

Аварию классифицировали как несчастный случай высшего класса А. Это значит, что ущерб составил не менее 2,5 млн долларов.

Возможной причиной происшествия называют неисправность боеприпаса.

17:34, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
221
0
#авиация\n#США\n#происшествие\n#военные\n#взрыв\n#самолет