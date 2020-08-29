Сожжение Корана привело к массовым беспорядкам в Швеции

Власти пытались не допустить провокации, но потерпели неудачу.

Мальмё. Швеция. Массовые беспорядки начались в шведском городе Мальмё после того, как члены правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» устроили акцию по сожжению Корана. Как пишет Life, власти пытались не допустить подобной провокации, но мероприятие все равно состоялось.

Один из организаторов акции – уличный художник Дан Парк – ранее уже был за разжигание межнациональной розни. Он попросил власти Мальмё разрешить провести манифест вместе с лидером датской партии «Жёсткий курс» адвокатом Расмусом Палуданом. На акции планировалось сжигание священной книги мусульман. Получив отказ, члены партии не успокоились и все же провели акцию.

Полиция задержала Полудана на границе с Данией и запретила ему въезд в Швецию на два года.

После провокационного мероприятия около 300 возмущённых граждан перекрыли дорожное движение на перекрёстке улиц Амиралсгатан и Шелегатан, а также устроили костёр, куда бросали покрышки и пиломатериалы. В сторону прибывшей полиции полетели бутылки, камни и фейерверки.

Партия «Жёсткий курс» выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех «незападных лиц», которым предоставлено убежище.