В Ивановской области закрыли нарколабораторию, в которой трудились рабы-иностранцы

У организаторов преступного бизнеса изъяли готовую «продукцию», оружие и машину с автоматической сменой номеров.



Иваново. Ивановская область. Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Ивановской области нарколабораторию. В месяц она производила 200 кг запрещенных веществ, сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что «продукцию» организаторы преступного бизнеса продавали через интернет. В лаборатории использовался рабский труд - обещаниями высокой зарплаты туда заманивали иностранцев. Затем у приезжих отбирали документы и заставляли работать бесплатно под угрозой физической расправы.

В ходе спецоперации было изъято около 35 кг мефедрона - наркотика из класса амфетаминов, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, химическое оборудование и свыше 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров. Также оперативники нашли у злоумышленников 10 единиц огнестрельного оружия, 3 глушителя к нему и внушительный запас патронов.

Кроме того, у наркопроизводителей изъяли внедорожник с автоматически сменяемыми номерами и стробоскопами, как у оперативной машины спецслужб. Возбуждено несколько уголовных дел.