Российского хакера заподозрили в краже личных фото принца Гарри и Меган Маркл

Доказательств того, что киберпреступник является нашим соотечественником, не приводится.



Лос-Анджелес. США. Не предназначенные для посторонних глаз фото принца Гарри и его супруги Меган Маркл скачал российский хакер. Об этом сообщается в книге журналистов Омид Скоби и Каролин Дюран Finding Freedom («Обретение свободы»), сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.

Произведение рассказывает о жизни принца Гарри и его жены с 2016 года по наши дни. Авторы утверждают, что получили информацию от двух проверенных источников.

Помимо прочего, в книге написано о том, что 12 сентября 2018 года некий российский хакер взломал облачное хранилище и похитил личный фотоархив Гарри и Меган из 200 снимков. Доказательств того, что киберпреступник является россиянином, не приводится.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл решили судиться с папарацци, которые незаконно вели съемки их личной жизни с беспилотников и через дыру в ограде дома в Лос-Анджелесе.