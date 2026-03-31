Использовать в публичной работе фото с «недоступных» россиянам сайтов стало проблематично

16:35, 31 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#фотографии\n#фотограф\n#авторское право
Источник фото: ИИ
Фотографы смогут добиться авторских отчислений, заявив о невозможности управлять снимками на закрытых сайтах.

Удмуртия. Жителям Удмуртии не стоит использовать в официальных и коммерческих целях фотографии, размещённые на сайтах бесплатных изображений, доступ которых закрыт с территории России, и может быть доступен, например, с использованием ВПН-технологий. Соответствующее решение появилось на портале судебных актов.

Прецедент создали в Арбитражном суде Пермского края. Автор одного фото-пейзажа с видами Москвы обратился в суд — популярный туристический портал без его ведома использует его снимок в оформлении своего сайта. Ответчик пояснил, что фото было найдено на сайте бесплатных изображений (фотостоке). Но истец-фотограф парировал: доступ к этому сайту закрыт для россиян с 2022 года.

Суд признал тот факт, что формальная недоступность сайта с фотоработами не позволили автору снимка изъять её; российский туристский сервис не спрашивал непосредственно у автора снимка разрешения на использование, следовательно, авторские права истца, действительно, были нарушены.

Суд постановил, что российский портал должен выплатить фотографу 45 000 рублей за использование искомого снимка. 

