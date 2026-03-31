Удмуртия. Жителям Удмуртии не стоит использовать в официальных и коммерческих целях фотографии, размещённые на сайтах бесплатных изображений, доступ которых закрыт с территории России, и может быть доступен, например, с использованием ВПН-технологий. Соответствующее решение появилось на портале судебных актов.

Прецедент создали в Арбитражном суде Пермского края. Автор одного фото-пейзажа с видами Москвы обратился в суд — популярный туристический портал без его ведома использует его снимок в оформлении своего сайта. Ответчик пояснил, что фото было найдено на сайте бесплатных изображений (фотостоке). Но истец-фотограф парировал: доступ к этому сайту закрыт для россиян с 2022 года.

Суд признал тот факт, что формальная недоступность сайта с фотоработами не позволили автору снимка изъять её; российский туристский сервис не спрашивал непосредственно у автора снимка разрешения на использование, следовательно, авторские права истца, действительно, были нарушены.

Суд постановил, что российский портал должен выплатить фотографу 45 000 рублей за использование искомого снимка.