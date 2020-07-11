В храме остаются заложники и преступники.

Зуурбеком. ЮАР. По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви в ЮАР. Вести.ру сообщают, что инцидент произошел в городе Зуурбеком на западе Йоханнесбурга.

Злоумышленники захватили храм, который принадлежит международной пятидесятнической церкви святости. Ее представитель заявил, что в здании во время захвата находилось около двухсот человек. Конфликт, по его словам, возник из-за давнего спора между двумя общинами.

К настоящему времени арестованы 30 подозреваемых, конфисковано почти три десятка огнестрельного оружия. В храме остаются заложники и преступники, с которыми полицейские ведут переговоры.