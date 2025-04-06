Завьялово. Удмуртия. В исправительном учреждении №8 в Хохряках запущен новый образовательный проект – воскресная школа для осужденных. Программа направлена на изучение православных ценностей и основ морали. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН.

На первом занятии присутствовали представители администрации колонии и духовенства, а также священник Константин Жебалов и педагог воскресной школы Ольга Лядова. В рамках курса осуждённые изучат «Закон Божий», «Историю Русской Церкви» и «Основы христианской этики».

Занятия будут проводиться каждую неделю под руководством опытных наставников. По мнению сотрудников воспитательной службы ИК-8, участие в программе поможет осужденным переосмыслить жизненные ценности, отказаться от пагубных привычек и встать на путь исправления.