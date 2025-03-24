Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по адресу улица Максима Горького, 13 появится мечеть. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Одна из жительниц Ижевска поинтересовалась на странице главы Удмуртии Александра Бречалова, что строится на улице Максима Горького рядом с магазином «Маяк»?

«По адресу улица Максима Горького, 13 выдано разрешение на строительство объекта «Здание мечети с пунктом раздачи горячего питания». Строительство объекта началось в декабре 2024 года. В будущем там появится небольшое двухэтажное здание для благотворительного проекта помощи нуждающимся. Объект построят на добровольные пожертвования меценатов из Удмуртии», – сообщают в администрации.

В разрешении, выданном Главным управлением архитектуры и градостроительства, значится, что возведение здания должно завершиться 9 декабря 2025 года. Общая площадь земельного участка, выданного в безвозмездное пользование, равняется 1600 кв. м. Владеть им будет религиозная организация «Региональное Духовное Управление Мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России». Кадастровый номер участка: 18:26:050115:5.

В распоряжении администрации Первомайского района №79 от 30 марта 2022 года говорится: «В общественных обсуждениях приняло участие 0 участников общественных обсуждений <…>. Предложения, замечания, рекомендации граждан, постоянно проживающих на территории проведения общественных обсуждений – не поступили; предложения, замечания, рекомендации иных участников общественных обсуждений – не поступили».

Напомним, на первом этаже появится кухня, рассчитанная на обеспечение горячими обедами 250 – 500 людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На втором этаже разместится молельная комната для 49 человек.

Фото: скриншот кадастровой карты Росреестра