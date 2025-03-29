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В Алнашском районе завершается капремонт мечети

14:52, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Алнашском районе завершается капремонт мечети
14:52, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#религия\n#Алнашский район\n#мечеть\n#Удмуртия
Источник фото: vk.com (Алексей Семёнов)
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Ураза-байрам местные жители отметят в обновленной мечети. 

Алнаши. Удмуртия. В деревне Татарский Тоймобаш Алнашского района Удмуртии завершается ремонт мечети. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2025 году мечети исполняется 160 лет. Сюда приходят все мусульмане, проживающие в округе.

В здании обновили фундамент, кровлю, а также внутренний интерьер. Работы по капремонту завершаются. Жители планируют отпраздновать Ураза-байрам в отремонтированной мечети.

«А вчера жители деревни после обязательной молитвы провели особый ифтар (ужин в священный месяц Рамадан), посвященный всем благотворителям, которые помогли восстановить храм», – написал Алексей Семёнов. 

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14:52, 29 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
11
0
#религия\n#Алнашский район\n#мечеть\n#Удмуртия