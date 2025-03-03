Сарапул. Удмуртия. Храм в честь святого Фёдора Ушакова построят в микрорайоне Элеконд Сарапуле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Идея строительства храма появилась еще в 2013 году. Тогда на этом месте был установлен поклонный крест. Однако всё это время проект находился на стадии замысла. Сегодня инициативу поддержали предприятия Сарапула и городские власти.

«Храм воинской славы. На этом месте должен быть мемориал, чтобы здесь проходили все воинские мероприятия», – отметил епископ Сарапульский и Можгинский Павел.

Глава города Виктор Шестаков отметил, что храм станет частью инфраструктуры для новых жилых кварталов, которые появятся в микрорайоне Элеконд уже в ближайшие годы.