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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Храм в честь святого Фёдора Ушакова построят в Сарапуле

17:15, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Храм в честь святого Фёдора Ушакова построят в Сарапуле
17:15, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
17
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#религия\n#храмы
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
17
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Место может стать мемориалом воинской славы.

Сарапул. Удмуртия. Храм в честь святого Фёдора Ушакова построят в микрорайоне Элеконд Сарапуле. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Идея строительства храма появилась еще в 2013 году. Тогда на этом месте был установлен поклонный крест. Однако всё это время проект находился на стадии замысла. Сегодня инициативу поддержали предприятия Сарапула и городские власти.

«Храм воинской славы. На этом месте должен быть мемориал, чтобы здесь проходили все воинские мероприятия», – отметил епископ Сарапульский и Можгинский Павел.

Глава города Виктор Шестаков отметил, что храм станет частью инфраструктуры для новых жилых кварталов, которые появятся в микрорайоне Элеконд уже в ближайшие годы. 

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17:15, 03 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
17
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#религия\n#храмы