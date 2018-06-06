В Испании обокрали дом певицы Шакиры и футболиста Пике

Добычей преступников стали часы и драгоценности.

Эсплугес-де-Льобрегат. Испания. Дом спортсмена Жерара Пике и его жены, певицы Шакиры, подвергся ограблению. Об этом сообщает RT со ссылкой на зарубежную прессу.

Футболист и поп-звезда имеют дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона. Грабители выбрали для налета удобный момент: Пике со сборной Испании готовится сейчас к чемпионату мира, а Шакира дает концерты в Германии.

Воры вынесли из их жилища дорогие часы и драгоценности. При этом «домушники» не оставили следов, и полиция пока не может похвастаться успешным расследованием дела.