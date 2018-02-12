В Нью-Йорке прокуратура будет судиться с Харви Вайнштейном и его братом Робертом

Против компании известного голливудского продюсера подал иск генпрокурор штата Эрик Шнейдерман.

Нью-Йорк. США. В Нью-Йорке прокуратура встретиться в суде с Харви Вайнштейном и его братом Робертом. Как пишет BBC News, против компании известного голливудского продюсера подал иск генпрокурор штата Эрик Шнейдерман.

По данным издания, он обвинил руководство Weinstein Company в том, что оно не смогло уберечь своих сотрудников от домогательств со стороны Вайнштейна. По его словам, на протяжении нескольких лет продюсер грубо обращался с женщинами, приставал к ним и угрожал их жизни.

При этом Шнейдерман утверждает, что Роберт Вайнштейн знал о происходящем. Персонал студии неоднократно предъявлял ему доказательства того, как поступал его брат. Но в конечном итоге Вайнштейн-младший не сделал ничего, чтобы эту ситуацию изменить.

Говоря о данных фактах, генпрокурор Нью-Йорка подчеркнул, что они были собраны во время четырёхмесячного расследования.

В ответ на действия нью-йоркской прокуратуры адвокат Бен Брафман заявил, что его клиент никогда не отличался примерным поведением и на протяжении своей жизни совершал множество ошибок. Однако никогда не нарушал закон. Кроме того, за время своей работы он выдвинул на руководящие посты в студиях Miramax Films и Weinstein Company больше женщин, чем кто-либо другой.

Напомним, в прошлом году стало известно, что из-за обвинений в домогательствах Харви Вайнштейн добровольно покинул американскую Гильдию режиссеров.