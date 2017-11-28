  • $ 58.28 ↓
  • € 69.5 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Продюсер Харви Вайнштен покинул Гильдию режиссеров США

      12:59, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:59, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      180
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#кинематограф\n#Голливуд\n#скандал\n#обвинение\n#знаменитости\n#голливудские звезды.
      Фото: vk.com
      180
      0

      Такое решение бизнесмен принял из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах.

      Лос-Анджелес. США. Известный продюсер Харви Вайнштейн добровольно покинул американскую Гильдию режиссеров. Как пишет РБК, такое решение бизнесмен принял из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах.  

      «Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров США. Решение вступает в силу сегодня» - сообщил журналистам один из представителей организации. Отмечается, что позже эту информацию, пишет Газета.ру, подтвердил пресс-секретарь продюсера.  

      Напомним, скандал вокруг фигуры Вайнштейна развернулся в начале октября, когда в The New York Times опубликовали статью о том, что продюсер домогался многих известных актрис, в том числе Анджелину Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После публикации материала с такими же обвинениями против Вайнштейна выступили десятки женщин. В результате этого его уволили с поста главы собственной компании Weinstein Company, а также лишили членства в киноакадемиях и наград. 

      12:59, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      180
      0
      #шоу-бизнес\n#США\n#кинематограф\n#Голливуд\n#скандал\n#обвинение\n#знаменитости\n#голливудские звезды.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      13467

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      11380
      19:04, 24 ноября, 2017

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      9389
      13:01, 26 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7748
      09:48, 21 ноября, 2017

      Удмуртский Гидрометцентр: в республике радиационный фон в норме

      5397
      12:19, 21 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      2714

      В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

      865
      11:55, 24 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      839
      11:00, 23 ноября, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      801
      19:03, 27 ноября, 2017

      Минздрав предложил магазинам, барам и ресторанам не продавать алкоголь пьяным клиентам

      743
      10:04, 24 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      18:51, 23 ноября, 2017
      1111

      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      881
      12:26, 22 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      874
      19:17, 21 ноября, 2017

      Российских скелетонистов лишили «золота» и «бронзы» Олимпиады в Сочи

      671
      19:13, 22 ноября, 2017

      Супруга Дмитрия Хворостовского поблагодарила поклонников певца за слова поддержки

      639
      11:33, 24 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство «Удмуртавтодора»

      27 ноября, 2017

      Босс за прилавком

      27 ноября, 2017

      ДТП на трассе «Сарапул-Камбарка»

      27 ноября, 2017