Продюсер Харви Вайнштен покинул Гильдию режиссеров США

Такое решение бизнесмен принял из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах.

Лос-Анджелес. США. Известный продюсер Харви Вайнштейн добровольно покинул американскую Гильдию режиссеров. Как пишет РБК, такое решение бизнесмен принял из-за скандала, связанного с обвинениями в домогательствах.

«Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров США. Решение вступает в силу сегодня» - сообщил журналистам один из представителей организации. Отмечается, что позже эту информацию, пишет Газета.ру, подтвердил пресс-секретарь продюсера.

Напомним, скандал вокруг фигуры Вайнштейна развернулся в начале октября, когда в The New York Times опубликовали статью о том, что продюсер домогался многих известных актрис, в том числе Анджелину Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. После публикации материала с такими же обвинениями против Вайнштейна выступили десятки женщин. В результате этого его уволили с поста главы собственной компании Weinstein Company, а также лишили членства в киноакадемиях и наград.