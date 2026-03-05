Патентный поверенный, управляющий юридической компанией «Patent.Lab» («Патент.Лаборатория») Карен Мусаелян рассказал об уголовной ответственности за распространение фотографий известных людей, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет «Газета.ру».

Сама генерация изображений с помощью ИИ не влечёт наказания.

«Риск уголовной ответственности может наступать в случае, если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется, и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу», — пояснил Карен Мусаелян.

Привлечь человека к уголовной ответственности можно будет, если с помощью сгенерированных фотографий он нарушает неприкосновенность частной жизни, возбуждает ненависть других или клевещет. Таким образом, должен быть состав преступления. Сроки по статьям УК за незаконную генерацию изображений известных людей с помощью ИИ могут достигать шести лет.

Юрист отметил, что часто знаменитости не против подобной бесплатной рекламы, но бывают ситуации, когда с помощью сгенерированных фотографий их начинают травить. Например, в 2024 году в интернете появились порнографические дипфейки с лицом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Авторов контента привлекли к уголовному наказанию.

Также Карен Мусаелян напомнил, если человек выкладывает свои фотографии в открытом доступе, это не подразумевает согласия на обработку его изображения для генерации с помощью ИИ.