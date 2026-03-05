Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

За распространение сгенерированных нейросетью фотографий знаменитостей человека могут привлечь к ответственности

09:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За распространение сгенерированных нейросетью фотографий знаменитостей человека могут привлечь к ответственности
09:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#старые фотографии\n#нейросети\n#знаменитости\n#уголовная ответственность
Источник фото: ИИ
44
0

Обычно знаменитости не против такой рекламы, если она не наносит вред.

Патентный поверенный, управляющий юридической компанией «Patent.Lab» («Патент.Лаборатория») Карен Мусаелян рассказал об уголовной ответственности за распространение фотографий известных людей, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет «Газета.ру»

Сама генерация изображений с помощью ИИ не влечёт наказания.

«Риск уголовной ответственности может наступать в случае, если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется, и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу», — пояснил Карен Мусаелян.

Привлечь человека к уголовной ответственности можно будет, если с помощью сгенерированных фотографий он нарушает неприкосновенность частной жизни, возбуждает ненависть других или клевещет. Таким образом, должен быть состав преступления. Сроки по статьям УК за незаконную генерацию изображений известных людей с помощью ИИ могут достигать шести лет. 

Юрист отметил, что часто знаменитости не против подобной бесплатной рекламы, но бывают ситуации, когда с помощью сгенерированных фотографий их начинают травить. Например, в 2024 году в интернете появились порнографические дипфейки с лицом премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Авторов контента привлекли к уголовному наказанию.

Также Карен Мусаелян напомнил, если человек выкладывает свои фотографии в открытом доступе, это не подразумевает согласия на обработку его изображения для генерации с помощью ИИ. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:00, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#старые фотографии\n#нейросети\n#знаменитости\n#уголовная ответственность