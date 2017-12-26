  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Кубе в результате взрыва пиротехники на рождественском фестивале пострадали почти 40 человек

      09:10, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:10, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #Рождество\n#Куба\n#фестиваль\n#люди\n#взрывы\n#происшествие\n#пострадавшие
      Фото: pixabay.com
      246
      0

      Двадцать из них находятся в критическом состоянии.

      Ремедиос. Куба. В кубинской провинции Вилла Клара произошел взрыв пиротехники во время рождественского фестиваля Паррандас. Как пишет РБК, в результате инцидента пострадали почти 40 человек.  

      По информации СМИ, в числе пострадавших оказались шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Кроме того, двадцать человек находятся в критическом состоянии.  

      По предварительным данным, в результате взрыва ранены местные жители. Пока информация о пострадавших туристах не поступала.  

      В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Причина взрыва фейерверков пока неизвестна.  

      Отмечается, что рождественский фестиваль Паррандас в формате карнавала проходит в кубинской провинции ежегодно, начиная с 18 века.  Во время его проведения каждый участник может научиться танцевать румбу, а также посмотреть на соревнования по запуску фейерверков. 

      09:10, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      246
      0
      #Рождество\n#Куба\n#фестиваль\n#люди\n#взрывы\n#происшествие\n#пострадавшие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      18:51, 20 декабря, 2017
      5433

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      4243
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4243
      11:34, 23 декабря, 2017

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      3504
      20:42, 25 декабря, 2017

      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      3485
      16:00, 22 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1647

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      839
      14:53, 25 декабря, 2017

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      833
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      801
      12:30, 21 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      689
      17:20, 22 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      19:30, 23 декабря, 2017
      675

      Дорогу из солнечных батарей построили в Китае

      646
      11:59, 23 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      631
      16:28, 20 декабря, 2017

      Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

      629
      11:55, 24 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      604
      15:52, 19 декабря, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Юрий Тюрин в гостях у ИА «Сусанин»

      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      25 декабря, 2017