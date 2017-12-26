На Кубе в результате взрыва пиротехники на рождественском фестивале пострадали почти 40 человек

Двадцать из них находятся в критическом состоянии.

Ремедиос. Куба. В кубинской провинции Вилла Клара произошел взрыв пиротехники во время рождественского фестиваля Паррандас. Как пишет РБК, в результате инцидента пострадали почти 40 человек.

По информации СМИ, в числе пострадавших оказались шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Кроме того, двадцать человек находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, в результате взрыва ранены местные жители. Пока информация о пострадавших туристах не поступала.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасательные службы. Причина взрыва фейерверков пока неизвестна.

Отмечается, что рождественский фестиваль Паррандас в формате карнавала проходит в кубинской провинции ежегодно, начиная с 18 века. Во время его проведения каждый участник может научиться танцевать румбу, а также посмотреть на соревнования по запуску фейерверков.