Тайский йог нанес себе смертельную травму мечом, пытаясь доказать бессмертие

Экстрасенс скончался в больнице.

Чиангмай. Таиланд. В Чиангмай 25-летний йог и медиум Теприт Пали хотел продемонстрировать трюк с бессмертием, но вместо этого нанес себе смертельную травму мечом. Известно, что он уже много лет успешно «пронзал» свое сердце, но в этот раз лезвие по-настоящему прошло насквозь, сообщает Coconuts.

Данный трюк известен практикующим медитативные упражнения. Меч должен ломаться, не причиняя вреда.

Пали госпитализировали, но в больнице от полученной травмы он скончался.