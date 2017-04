Тайский йог нанес себе смертельную травму мечом, пытаясь доказать бессмертие

Чиангмай. Таиланд. В Чиангмай 25-летний йог и медиум Теприт Пали хотел продемонстрировать трюк с бессмертием, но вместо этого нанес себе смертельную травму мечом. Известно, что он уже много лет успешно «пронзал» свое сердце, но в этот раз лезвие по-настоящему прошло насквозь, сообщает Coconuts.

Данный трюк известен практикующим медитативные упражнения. Меч должен ломаться, не причиняя вреда.

Пали госпитализировали, но в больнице от полученной травмы он скончался.

Theprit Palee, 25, had been performing the traditional dance in front of spectators in Chiang Mai, northern Thailand, yesterday afternoon when he accidentally stabbed himself with a sword and died.