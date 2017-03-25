Несколько человек приковали себя цепями к воротам «Arbeit macht frei» (Труд освобождает).

Польша. Обнаженные мужчины зарезали овцу у ворот музея Освенцима в Польше. Как пишет Росбалт, несколько неизвестных разделись у ворот бывшего нацистского концлагеря.

Пришедшие к воротам «Arbeit macht frei» (Труд освобождает) мужчины разделись, убили овцу, после чего сковали себя цепями. Нарушителей оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов, действия участников акции проверит прокуратура.

По данным местных СМИ, мужчины записали происходящее с помощью дрона с камерой. Предполагается, что в числе задержанных есть граждане Польши, Белоруссии и Германии.

В администрации музея назвали акцию возмутительной и добавили, что такие выходки «оскорбляют память всех жертв немецкого нацистского концентрационного лагеря».