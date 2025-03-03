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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске выбрали «Миссис Удмуртию» и «Мисс и миссис ПФО»

13:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске выбрали «Миссис Удмуртию» и «Мисс и миссис ПФО»
13:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1384
0
#Удмуртия\n#конкурс красоты
Источник фото: vk.com/club61555986
1384
0

Финал конкурса любви и красоты прошёл 2 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги межрегионального проекта — конкурсов красоты «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+). Об этом сообщается в соцсетях проекта.

Праздник весны и красоты собрал на одной сцене 99 участниц из Удмуртии, Татарстана, Чувашии и Башкортостана. Оценивала красавиц обладательница титула «Миссис ЮАР – 2023» Палеса Матьеккане (Palesa Matjekane). Почётной гостье также удалось побывать в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске. Результаты же конкурсов таковы.

- Гран-при «Мисс ПФО — 2025» досталось Снежане Мышкиной из Глазова;

- Гран-при «Миссис ПФО — 2025» удостоили Алину Денисову из Чувашии;

- Гран-при «Миссис Удмуртия — 2025» теперь обладает Анна Черепанова-Трапезникова из Сарапула.

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13:30, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1384
0
#Удмуртия\n#конкурс красоты