Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги межрегионального проекта — конкурсов красоты «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+). Об этом сообщается в соцсетях проекта.

Праздник весны и красоты собрал на одной сцене 99 участниц из Удмуртии, Татарстана, Чувашии и Башкортостана. Оценивала красавиц обладательница титула «Миссис ЮАР – 2023» Палеса Матьеккане (Palesa Matjekane). Почётной гостье также удалось побывать в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске. Результаты же конкурсов таковы.

- Гран-при «Мисс ПФО — 2025» досталось Снежане Мышкиной из Глазова;

- Гран-при «Миссис ПФО — 2025» удостоили Алину Денисову из Чувашии;

- Гран-при «Миссис Удмуртия — 2025» теперь обладает Анна Черепанова-Трапезникова из Сарапула.