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Корону «Мисс России — 2024» вручили 18-летней девушке из Чувашии

09:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Корону «Мисс России — 2024» вручили 18-летней девушке из Чувашии
09:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Чувашия\n#красота\n#девушки\n#Мисс Россия\n#конкурс красоты
Фото: vk.com/missrussiacontest
176
0

Валентина Алексеева получила право представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Москва. Обладательницей титула «Мисс Россия — 2024» стала Валентина Алексеева из Чувашии. 18-летняя девушка получила корону и приз в размере 1 млн рублей, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Корону ей передала победительница конкурса «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева.

Теперь Валентина Алексеева может представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Девушка учится в медицинском университете имени Пирогова.

Второе и третье места в финале конкурса заняли Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Петербурга, пишет Газета.ру. Наградой им стали гранты на обучение в российских вузах.

В этом году заявки на участие подали 85 тыс. девушек со всей страны, причем наибольшее количество анкет пришло из Волгограда и Волгоградской области. 

09:59, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
176
0
#Чувашия\n#красота\n#девушки\n#Мисс Россия\n#конкурс красоты