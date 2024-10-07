Корону «Мисс России — 2024» вручили 18-летней девушке из Чувашии

Москва. Обладательницей титула «Мисс Россия — 2024» стала Валентина Алексеева из Чувашии. 18-летняя девушка получила корону и приз в размере 1 млн рублей, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Корону ей передала победительница конкурса «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева.

Теперь Валентина Алексеева может представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Девушка учится в медицинском университете имени Пирогова.

Второе и третье места в финале конкурса заняли Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Петербурга, пишет Газета.ру. Наградой им стали гранты на обучение в российских вузах.

В этом году заявки на участие подали 85 тыс. девушек со всей страны, причем наибольшее количество анкет пришло из Волгограда и Волгоградской области.