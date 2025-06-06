Сарапул. Удмуртия. Жительница Сарапула Анна Трапезникова-Черепанова борется за звание «Миссис Россия Мира» (18+). Об этом сообщает администрация города.

Ранее Анна Трапезникова-Черепанова уже побеждала в конкурсе «Миссис Удмуртия».

Сейчас она лидирует в голосовании с отрывом почти в 300 голосов. Отдать свой голос за красотку из Удмуртии можно на сайте. 18+

Помимо неё в конкурсе участвуют ещё 13 жительниц Удмуртии — десять ижевчанок, две девушки из Глазова и одна — из Воткинска.