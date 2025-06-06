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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительница Сарапула борется за звание «Миссис Россия Мира» 

11:56, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жительница Сарапула борется за звание «Миссис Россия Мира» 
11:56, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#конкурс красоты
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Кроме неё в конкурсе участвуют ещё 13 девушек из других городов республики.

Сарапул. Удмуртия. Жительница Сарапула Анна Трапезникова-Черепанова борется за звание «Миссис Россия Мира» (18+). Об этом сообщает администрация города.

Ранее Анна Трапезникова-Черепанова уже побеждала в конкурсе «Миссис Удмуртия». 

Сейчас она лидирует в голосовании с отрывом почти в 300 голосов. Отдать свой голос за красотку из Удмуртии можно на сайте. 18+

Помимо неё в конкурсе участвуют ещё 13 жительниц Удмуртии — десять ижевчанок, две девушки из Глазова и одна — из Воткинска. 

 

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11:56, 06 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
206
0
#Удмуртия\n#конкурс красоты