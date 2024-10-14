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Уроженка Глазова победила в одной из номинаций на конкурсе «Миссис Вселенная - 2024»

17:55, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Уроженка Глазова победила в одной из номинаций на конкурсе «Миссис Вселенная - 2024»
17:55, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Глазов\n#конкурс красоты\n#Южная Корея
Фото: группа «МИСС И МИССИС ПФО» и «МИССИС УДМУРТИЯ» ВКонтакте, Ирина Трясцина
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Конкурс красоты проходил в Южной Корее.

Глазов. Удмуртия. Глазовчанка Ирина Трясцина одержала победу в номинации «Mrs. Divine» (Божественная) на конкурсе «Миссис Вселенная - 2024» (18+). Об этом сообщается на странице «Удмуртия заряжает» в соцсети «ВКонтакте».

Забрать номинацию Ирине удалось на международном конкурсе для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2024», который проходил в южнокорейском городе Инчхоне.

Первое место заняла белоруска Наталья Дорошко, второе – представительница Северной Азии Никита Кушва, а третье досталось Наталье Чистяковой из России.

17:55, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
109
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#конкурс красоты\n#Южная Корея