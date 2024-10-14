Уроженка Глазова победила в одной из номинаций на конкурсе «Миссис Вселенная - 2024»

Глазов. Удмуртия. Глазовчанка Ирина Трясцина одержала победу в номинации «Mrs. Divine» (Божественная) на конкурсе «Миссис Вселенная - 2024» (18+). Об этом сообщается на странице «Удмуртия заряжает» в соцсети «ВКонтакте».

Забрать номинацию Ирине удалось на международном конкурсе для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2024», который проходил в южнокорейском городе Инчхоне.

Первое место заняла белоруска Наталья Дорошко, второе – представительница Северной Азии Никита Кушва, а третье досталось Наталье Чистяковой из России.