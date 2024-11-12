В Ижевске выберут юную «мини мисс Удмуртию»

Победительницы регионального конкурса-фестиваля представят республику в Москве.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт финал детского регионального конкурса-фестиваля «Мини мисс Удмуртия 2024» (6+). Как сообщают организаторы в соцсетях, победительницы представят республику на Всероссийском конкурсе «Мини мисс Россия 2024» в Москве.
Конкурс-фестиваль пройдёт в Ижевске в воскресенье, 17 ноября, в Удмуртской государственной филармонии под эгидой Министерства культуры УР. На одной сцене соберутся участницы в возрасте от 3 до 17 лет из разных городов и районов республики.
В программе финального шоу:
- дефиле участниц в национальных костюмах народов, проживающих на территории Удмуртии, и в других нарядах;
- показ творческих номеров;
- выступление артистов;
- награждение.