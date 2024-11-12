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В Ижевске выберут юную «мини мисс Удмуртию»

15:00, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске выберут юную «мини мисс Удмуртию»
15:00, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
2759
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#конкурс красоты
Источник фото: vk.com/you_matter_events
2759
0

Победительницы регионального конкурса-фестиваля представят республику в Москве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт финал детского регионального конкурса-фестиваля «Мини мисс Удмуртия 2024» (6+). Как сообщают организаторы в соцсетях, победительницы представят республику на Всероссийском конкурсе «Мини мисс Россия 2024» в Москве.

Конкурс-фестиваль пройдёт в Ижевске в воскресенье, 17 ноября, в Удмуртской государственной филармонии под эгидой Министерства культуры УР. На одной сцене соберутся участницы в возрасте от 3 до 17 лет из разных городов и районов республики.

В программе финального шоу:

- дефиле участниц в национальных костюмах народов, проживающих на территории Удмуртии, и в других нарядах;

- показ творческих номеров;

- выступление артистов;

- награждение.

15:00, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
2759
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#конкурс красоты