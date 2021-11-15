Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Японские ученые приблизились к созданию прибора для нейтрализации воспоминаний

12:33, 15 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Японские ученые приблизились к созданию прибора для нейтрализации воспоминаний
12:33, 15 ноября, 2021
Евгений Кандаков
154
0
#Hi-Tech\n#наука\n#исследования\n#изобретения\n#ученые\n#память\n#Япония
Фото: pixabay.com
154
0

Опыты на мышах показали перспективность разработанной технологии.

Киото. Япония. Нейро-оптическую систему для управления памятью живых организмов изобрели ученые из университета в японском Киото. Устройство дало эффект при испытании на лабораторных мышах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Science.

В результате воздействия вспышкой света на гиппокамп — область мозга, в которой хранятся воспоминания — мышь теряла навык, которому ее обучали ранее.

При этом в мозг грызуна заранее вводили адено-ассоциированный вирус, используемый для доставки генов. К нему крепился модифицированный белок с флуоресцентным маркером. При облучении тот выделял активный кислород, который воздействовал на клетки гиппокампа, отвечающие за память.

По словам ученых, на опыты по созданию прибора их подвигла известная фантастическая комедия «Люди в черном», герои которой стирали воспоминания нежелательных свидетелей при помощи яркой вспышки специального нейтрализатора.

«Мы сделали нечто подобное», – заявил представитель научного коллектива Акихиро Гото.

Однако основной целью ученых, создавших технологию, являлась не блокировка памяти сама по себе, а ее возможное использование при лечении психических расстройств, болезни Альцгеймера и шизофрении, отмечает издание.

12:33, 15 ноября, 2021
Евгений Кандаков
154
0
#Hi-Tech\n#наука\n#исследования\n#изобретения\n#ученые\n#память\n#Япония
?>