Японские ученые приблизились к созданию прибора для нейтрализации воспоминаний

Опыты на мышах показали перспективность разработанной технологии.

Киото. Япония. Нейро-оптическую систему для управления памятью живых организмов изобрели ученые из университета в японском Киото. Устройство дало эффект при испытании на лабораторных мышах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Science.

В результате воздействия вспышкой света на гиппокамп — область мозга, в которой хранятся воспоминания — мышь теряла навык, которому ее обучали ранее.

При этом в мозг грызуна заранее вводили адено-ассоциированный вирус, используемый для доставки генов. К нему крепился модифицированный белок с флуоресцентным маркером. При облучении тот выделял активный кислород, который воздействовал на клетки гиппокампа, отвечающие за память.

По словам ученых, на опыты по созданию прибора их подвигла известная фантастическая комедия «Люди в черном», герои которой стирали воспоминания нежелательных свидетелей при помощи яркой вспышки специального нейтрализатора.

«Мы сделали нечто подобное», – заявил представитель научного коллектива Акихиро Гото.

Однако основной целью ученых, создавших технологию, являлась не блокировка памяти сама по себе, а ее возможное использование при лечении психических расстройств, болезни Альцгеймера и шизофрении, отмечает издание.