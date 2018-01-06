Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и Android

Калифорния. США. Разработчики популярного месенджера WhatsApp заявили о том, что с 1 января 2018 года он перестанет работать на устройствах, операционная система которых устарела.

Как сообщают «Известия», поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и на устройствах с ранними версиями ОС. К ним относятся Microsoft версии 8.0 и ниже, BlackBerry, Android ниже 2.3 и iOS 6. Помимо этого, мессенджер перестанет работать на Nokia S40.

Разработчики приложения заявляют, что отключение произойдет не сразу. Однако по факту WhatsApp перестанет работать на всех непопулярных гаджетах.