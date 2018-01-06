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      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      17:57, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      17:57, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      384
      0
      #технологии\n#мобильные телефоны\n#мобильное приложение\n#мессенджер
      Фото: pixabay.com
      384
      0

      Поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и Android

      Калифорния. США. Разработчики популярного месенджера WhatsApp заявили о том, что с 1 января 2018 года он перестанет работать на устройствах, операционная система которых устарела.

      Как сообщают «Известия», поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и на устройствах с ранними версиями ОС. К ним относятся Microsoft версии 8.0 и ниже, BlackBerry, Android ниже 2.3 и iOS 6. Помимо этого, мессенджер перестанет работать на Nokia S40.

      Разработчики приложения заявляют, что отключение произойдет не сразу. Однако по факту WhatsApp перестанет работать на всех непопулярных гаджетах.

      17:57, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      384
      0
      #технологии\n#мобильные телефоны\n#мобильное приложение\n#мессенджер

       

       

       

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