В Финляндии создали приложение, предупреждающее водителей об оленях на дорогах

Информацию об увиденных животных передают коллегам другие автомобилисты.

Хельсинки. Финляндия. Снизить опасность столкновения с оленями на автотрассах призвано приложение для смартфонов, разработанное Центром экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии и компанией Paikkatieto Onlie Oy.

Как сообщает «Интерфакс», программа называется Porokello («Олений колокольчик»). Она собирает информацию об увиденных животных от почти 2 тысяч водителей грузовиков и такси. Собранные ими сведения анализируются и передаются другим пользователям. При этом, когда автомобиль подъезжает к участку, где недавно были замечены звери, приложение издает звук рождественского колокольчика.

«Антиолений» сервис установили на свои гаджеты уже около 30 тысяч финнов. Со временем Porokello могут внедрить также на территории Швеции и северной Норвегии.