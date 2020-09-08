Еще один житель Монголии скончался от бубонной чумы

После употребления в пищу сырого мяса сурка умер 38-летний мужчина.



Улан-Батор. Монголия. Третий случай смерти от бубонной чумы отмечен в Монголии. Об этом сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на «Синьхуа».

Как сообщает агентство, летальный исход зафиксирован на западе страны. По данным монгольских медиков, 38-летний житель одного из районов употребил в пищу сырое мясо сурка. Злополучная трапеза имела место еще в августе. В итоге мужчина скончался. У 25 человек, с которыми он контактировал, признаков заболевания не выявлено.

Напомним, ранее от бубонной чумы в Монголии умерли 42-летний мужчина и 15-летний подросток. Все они ели сурчиное мясо. Случаи заражений, в том числе смертельные, отмечены и в Китае.

В связи с распространением бубонной чумы в соседних странах, меры по предотвращению инфекции предпринимают в России. Так, в Бурятии сурков проверили на наличие инфекции, а в Алтайском крае запретили охоту на этих животных, являющихся разносчиками смертельно опасного заболевания.