Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

В соответствии с лунным календарем, паломничество началось в этом году 28 июля.



Эр-Рияд. Саудовская Аравия. Из-за коронавируса лишь немногие мусульмане смогут совершить в этом году паломничество на родину пророка Мухаммеда - хадж. Он начался во вторник, 28 июля, и завершится 2 августа, пишет «Интерфакс».

Власти Саудовской Аравии допустили к святыням ислама менее тысячи верующих. Причина – опасность вспышки коронавируса среди паломников. Как уже сообщалось, в этом году среди них будет очень мало иностранцев.

Во время хаджа участников обязали соблюдать ряд ограничений, в частности, придерживаться социальной дистанции. Кроме того, все камни, используемые при обряде «побивания шайтана», продезинфицируют. Прикасаться к мусульманской святыне Каабе запрещено. Во время молитв паломники должны будут надевать защитные маски.

Ранее количество желающих совершить хадж практически не ограничивалось. Так, в 2019 году поклониться святыням ислама в Саудовскую Аравию прибыли 2,5 млн человек.

Напомним, совершить хадж хотя бы раз в жизни обязан каждый мусульманин, располагающий достаточными средствами и здоровьем для путешествия.