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      Канадские ученые выяснили, что регулярный секс улучшает женскую память

      13:56, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #здоровье\n#секс\n#память\n#ученые\n#Канада
      Фото: pixabay.com
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      В ходе эксперимента выяснилось, что женщины, ведущие активную половую жизнь, запоминают больше информации.

      Канада. Ученые из Канады пришли к выводу, что регулярный секс хорошо воздействует на женскую память. К исследованию они привлекли 78 участниц, говорится в «ФедералПресс».

      Женщинам предложили рассказать о своей половой жизни. Затем специалисты сравнили ответы с качеством их памяти. Оказалось, что представительницы прекрасного пола, ведущие активную половую жизнь, запоминают большой объем информации и имеют хорошо развитую долговременную память.

       В конце исследований канадские ученые порекомендовали чаще заниматься сексом.

       

      13:56, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #здоровье\n#секс\n#память\n#ученые\n#Канада
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