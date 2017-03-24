Канадские ученые выяснили, что регулярный секс улучшает женскую память

В ходе эксперимента выяснилось, что женщины, ведущие активную половую жизнь, запоминают больше информации.



Канада. Ученые из Канады пришли к выводу, что регулярный секс хорошо воздействует на женскую память. К исследованию они привлекли 78 участниц, говорится в «ФедералПресс».

Женщинам предложили рассказать о своей половой жизни. Затем специалисты сравнили ответы с качеством их памяти. Оказалось, что представительницы прекрасного пола, ведущие активную половую жизнь, запоминают большой объем информации и имеют хорошо развитую долговременную память.

В конце исследований канадские ученые порекомендовали чаще заниматься сексом.