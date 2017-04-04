ВВС выпустил новый трейлер десятого сезона сериала «Доктор Кто»

Британский телеканал опубликовал промо-ролик на YouTube.

Лондон. Великобритания. В Сети появился новый ролик, выпущенный телеканалом BBC к премьере 10 сезона «Доктор Кто». Первый эпизод научно-фантастического сериала телезрители увидят 15 апреля, сообщают «Народные Новости».

В новом сезоне стоит ожидать появление актрисы Перл Маки, которая исполнит роль новой спутницы Доктора. Ее персонаж уйдет вместе с двенадцатым доктором, которого играет Питер Капальди.

Имя нового тринадцатого Доктора пока не раскрывается. В разное время роли Докторов исполняли Патрит Тротон, Мэтт Смит, Колин Бейкер, Уильям Хартнелл, Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант.