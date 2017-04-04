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      ВВС выпустил новый трейлер десятого сезона сериала «Доктор Кто»

      18:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #Великобритания\n#актеры\n#сериал\n#ВВС
      Фото: кадр из сериала "Доктор Кто"
      59
      0

      Британский телеканал опубликовал промо-ролик на YouTube.

      Лондон. Великобритания. В Сети появился новый ролик, выпущенный телеканалом BBC к премьере 10 сезона «Доктор Кто». Первый эпизод научно-фантастического сериала телезрители увидят 15 апреля, сообщают «Народные Новости».

      В новом сезоне стоит ожидать появление актрисы Перл Маки, которая исполнит роль новой спутницы Доктора. Ее персонаж уйдет вместе с двенадцатым доктором, которого играет Питер Капальди.  

      Имя нового тринадцатого Доктора пока не раскрывается. В разное время роли Докторов исполняли Патрит Тротон, Мэтт Смит, Колин Бейкер, Уильям Хартнелл, Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант. 

      Doctor Who: Series 10 Trailer 2 (2017) - BBC One

      Programme website: http://bbc.in/1UFcb1w Everything changes! #TimeForHeroes

      18:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #Великобритания\n#актеры\n#сериал\n#ВВС
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