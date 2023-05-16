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Россия поднялась на второе место среди поставщиков товаров в Индию

10:01, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Россия поднялась на второе место среди поставщиков товаров в Индию
10:01, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Индия\n#Россия\n#экономика\n#бизнес\n#нефть\n#экспорт
Фото: pxhere.com
26
0

За год экспорт вырос почти в 5 раз.

Нью-Дели. Индия. Экспорт России в Индию по итогам первого квартала 2023 года составил 15,5 млрд долларов США. С таким показателем РФ впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в южную страну, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РИА Новости.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, из России за 3 месяца поступило продукции в 4,7 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Индия, в свою очередь, поставила в Россию товаров на 950 млн долларов, что превышает прошлогодние показатели на треть.

При этом на первом месте среди внешнеторговых партнеров Индии остается Китай. За первый квартал поставки оттуда составили в денежном выражении 22,6 млрд долларов, сократившись на 15,4%.

Замыкают тройку ведущих экспортеров в Индию Объединенные Арабские Эмираты. Их показатель составляет 12,7 млрд долларов.

Напомним, после введения Западом масштабных экономических санкций против России наша страна увеличила поставки энергоносителей на азиатские рынки, в том числе индийский.

10:01, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Индия\n#Россия\n#экономика\n#бизнес\n#нефть\n#экспорт