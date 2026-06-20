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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортивное ориентирование включили в программу Республиканских летних сельских игр в Удмуртии

15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Спортивное ориентирование включили в программу Республиканских летних сельских игр в Удмуртии
15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
22
0
#сельские спортивные игры\n#Шаркан\n#Шарканский район
Источник фото: ИИ
22
0

Торжественное открытие соревнований состоится 1 июля в Шаркане.

Шаркан. Удмуртия. Дисциплину «Спортивное ориентирование» впервые включили в программу Республиканских летних сельских игр в Удмуртии. Подробности сообщили в Минспорте УР. 

Соревнования пройдут с 30 июня по 4 июля в Шарканском районе (0+). В программу вошли 19 видов состязаний, и впервые организаторы включили спортивное ориентирование.

В данной дисциплине команды будут состоять из двух участников — мужчины и женщины. Они побегут кросс-эстафету, вторым заданием станет ориентирование в заданном направлении, где участникам нужно пройти маршрут через 5-7 контрольных пунктов, отмеченных на карте. 

 

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15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
22
0
#сельские спортивные игры\n#Шаркан\n#Шарканский район