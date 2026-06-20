Шаркан. Удмуртия. Дисциплину «Спортивное ориентирование» впервые включили в программу Республиканских летних сельских игр в Удмуртии. Подробности сообщили в Минспорте УР.

Соревнования пройдут с 30 июня по 4 июля в Шарканском районе (0+). В программу вошли 19 видов состязаний, и впервые организаторы включили спортивное ориентирование.

В данной дисциплине команды будут состоять из двух участников — мужчины и женщины. Они побегут кросс-эстафету, вторым заданием станет ориентирование в заданном направлении, где участникам нужно пройти маршрут через 5-7 контрольных пунктов, отмеченных на карте.