Шаркан. Удмуртия. Газификацию ряда деревень Шарканского района Удмуртии перенесли на пару лет. Об этом сообщает Минстрой республики.

Министр сельского хозяйства и продовольствия УР Василий Муклин в соцсетях посвятил пост встрече Владимира Путина с главой Удмуртии. Министр озаглавил публикацию словами «курс на развитие сельских территорий». Один из комментаторов отметил в ответ, что газификацию деревни Бадьярово перенесли на 2029 год, и задался вопросом — как же так? Пользователю ответил официальный аккаунт Минстроя Удмуртии.

«Газификация д. Бадьярово осуществляется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Удмуртии на 2021 – 2025 годы, финансируемой за счёт средств ПАО «Газпром». Ответственным исполнителем по объектам проектирования и строительства межпоселкового газопровода д. Вортчино – д. Бадьярово – д. Бисул Кучес – д. Кулак-Кучес – д. Нижний Тылой с отводом на д. Бередь – с. Сюрсовай протяжённостью 28,9 км и шести внутрипоселковых газопроводов в д. Бадьярово, д. Бисул Кучес, д. Кулак-Кучес, д. Нижний Тылой, д. Бередь, с. Сюрсовай общей протяжённостью 10,8 км. является группа компаний ПАО «Газпром». Проектно-изыскательские работы выполнены», — заверили в министерстве.

Там подчеркнули, что при этом Газпром изменил сроки реализации программы: строительно-монтажные работы запланированы на 2028 год, а ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2029 году.