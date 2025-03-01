Ярославль. Ярославская область. Спортсмены из Удмуртии стали призёрами Всероссийских соревнований по охотничьему биатлону (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Соревнования прошли 1 марта в Ярославской области. Их шестой раз провели на учебно-тренировочном полигоне Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Удмуртию представили лучшие участники республиканских соревнований. В результате команда завоевала второе место.

«Поздравляем наших спортсменов! Уже второй год они показывают высокий результат на соревнованиях такого уровня», — пишет пресс-служба Минприроды.

Напомним, что региональный этап охотничьего биатлона выиграла команда из Малопургинского района.