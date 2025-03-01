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Команда Удмуртии взяла серебро на Всероссийских соревнованиях по охотничьему биатлону

17:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Команда Удмуртии взяла серебро на Всероссийских соревнованиях по охотничьему биатлону
17:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт
Источник фото: Минприроды Удмуртии
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Они прошли в Ярославской области 1 марта.

Ярославль. Ярославская область. Спортсмены из Удмуртии стали призёрами Всероссийских соревнований по охотничьему биатлону (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Соревнования прошли 1 марта в Ярославской области. Их шестой раз провели на учебно-тренировочном полигоне Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

Удмуртию представили лучшие участники республиканских соревнований. В результате команда завоевала второе место.  

«Поздравляем наших спортсменов! Уже второй год они показывают высокий результат на соревнованиях такого уровня», — пишет пресс-служба Минприроды. 

Напомним, что региональный этап охотничьего биатлона выиграла команда из Малопургинского района.  

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17:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт